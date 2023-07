VCÖ: SUV-Anteil hat sich seit 2015 verdoppelt

Der Anteil von SUV an den Pkw-Neuzulassungen hat sich seit dem Jahr 2015 verdoppelt, seit 2005 hat er sich verfünffacht. Aktuell liegt der Anteil von schlechtwegetauglichen Autos bei 44,5 Prozent, wobei insbesondere die größeren SUV einen sehr hohen Anteil an Plug-in-Hybriden haben, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Freitag vorrechnete. Die meisten der höher gelegten Fahrzeuge wurden auch heuer im ersten Halbjahr in Wien zugelassen.

Die SUV haben aber nicht nur einen großen Anteil bei den teilelektrifizierten Neufahrzeugen, bereits jeder vierte neu zugelassene SUV ist ein reines Elektroauto. Aber auch hier sei der Energieverbrauch höher als bei einem herkömmlichen, vergleichbaren Modell, so der VCÖ.

Der Verkehrsclub appelliert an die Unternehmen bei ihrer Flottenauswahl mehr auf energiesparende Modelle zu setzen - denn immerhin zwei Drittel der Neuwagen würden in Österreich auf Betriebe und andere juristische Personen zugelassen. Damit würden auch mehr sparsamere Modelle in den für die privaten Haushalte relevanten Gebrauchtwagenmarkt kommen.