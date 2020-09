VCÖ-Mobilitätspreis an Vorarlberger Gemeinde Göfis verliehen

Die Vorarlberger Gemeinde Göfis ist der diesjährige Gesamtsieger des VCÖ-Mobilitätspreises Österreich. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, VCÖ und ÖBB haben am Donnerstagabend zwölf weitere Projekte ausgezeichnet. Insgesamt waren 385 Projekte für den Preis eingereicht worden. Prämiert wurden unter anderem auch die Uni Klagenfurt, Carsharing Tirol 3050 sowie das Bahnreisebüro Traivelling.

Gewinnerin der Kategorie "Barrierefreie und inklusive Mobilität" ist Jugend am Werk: Sozial Raum für das Projekt "Mobilitätstraining für Menschen mit (Lern-)Behinderung". Die Kategorie "Mobility as a Service - Sharing" geht an "Carsharing Tirol 2050" des Verkehrsverbunds Tirol. Mit der Öffi-Jahreskarte kann für einen Aufpreis von nur 100 Euro auch das Carsharing-Angebot in 21 Tiroler Gemeinden genutzt werden.