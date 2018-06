VCÖ hofft durch EU-Vorsitz auf Energiewende im Verkehr

Aus Sicht des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wird der heimische EU-Vorsitz entscheidend werden für die Reduktion von CO2-Emissionen und Treibstoffverbrauch im Individual- und Transportverkehr. Der VCÖ erwartet sich zudem einen engagierten Einsatz Österreichs, damit die Weichen für die zukünftige Lkw-Maut im Interesse der Bevölkerung und nicht von internationalen Frächterlobbys gestellt werden.

Der VCÖ und sein europäischer Dachverband “Transport & Environment” (T&E) fordern auch, dass die Bundesregierung ein Ende der Verwendung des “Klimakillers” Palmöl bei Biodiesel vorantreiben möge. “Der Verkehr ist nicht nur in Österreich, sondern auch in der EU der größte Problembereich beim Klimaschutz und beim Energieverbrauch. Während Österreichs EU-Vorsitz fallen zentrale Entscheidungen über die Energiewende im Verkehr. Auf Österreich ruhen große Hoffnungen”, erklärt William Todts, der Geschäftsführer von T&E.

Während Österreichs Vorsitz wird laut dem VCÖ über die künftigen CO2-Grenzwerte für Pkw entschieden und damit auch, wie hoch der Spritverbrauch in Zukunft ausfällt. Der vorliegende Vorschlag der EU-Kommission sieht eine Reduktion der Grenzwerte um 15 Prozent bis zum Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2021 vor, was dem VCÖ zu wenig ist. Dazu fehle es an einer Vorgabe für die Hersteller, einen Mindestanteil an Null-Emissions Fahrzeugen zu verkaufen. “Lasche CO2-Grenzwerte für Pkw und Lkw bedeuten, dass die Mitgliedstaaten zusätzliche Maßnahmen umsetzen müssen, um die Klimaziele erreichen zu können. Es ist auch für Österreich wesentlich, dass in der EU viel stärker als bisher bei den Fahrzeugen, die auf den Markt kommen, angesetzt wird”, betont VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen.