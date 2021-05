VCÖ: Großteil der Inlandstransporte mit E-Lkw durchführbar

Das E-Auto ist in aller Munde, bei elektrisch betriebenen Lkw ist die Transportwirtschaft aber noch sehr skeptisch - unter anderem deswegen, weil die Kilometerleistung zu gering sei. Dem widerspricht der VCÖ. "90 Prozent der inländischen Transporte von Österreichs Lkw sind kürzer als 150 Kilometer und damit in E-Lkw-Distanz", rechnete der Verkehrsclub heute vor. Rund 80 Prozent der Transportmenge seien weniger als 80 Kilometer unterwegs.

Der VCÖ sieht gerade im Schwerverkehr Handlungsbedarf, denn während im Vor-Corona-Jahr 2019 die Verkehrsemissionen in Österreich um drei Viertel höher waren als im Jahr 1990, hätten sich die Emissionen des Lkw-Verkehrs in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. "Aber die gute Nachricht ist, dass für Lkw-Transporte in Österreich ähnliches gilt wie für Autofahrten. Viele sind kurz", weist VCÖ-Experte Michael Schwendinger auf Daten der Statistik Austria hin.