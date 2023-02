VBW zeigen ab Herbst neues Falco-Musical "Rock Me Amadeus"

Zwar jährt sich dieser Tage sein Tod zum 25. Mal, doch spätestens ab Herbst werden seine Lieder wieder die Bühne erobern: Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) widmen Österreichs Poplegende Falco ein eigenes Musical. Nun steht auch der Premierentermin für "Rock Me Amadeus" fest: Am 7. Oktober hebt sich im Wiener Ronacher der Vorhang für die Uraufführung, bei der laut Aussendung vom Dienstag neben den großen Hits des Falken auch vier neue Stücke erklingen sollen.

Diese stammen aus der Feder des Produzentenduos Ferdi und Rob Bolland, das neben Falco auch mit Acts wie Fettes Brot oder Bloodhound Gang zusammengearbeitet hat. Sie stehen dem Musical zudem als kreative Berater zur Seite, während Markus Spiegel, seines Zeichens Falco-Entdecker und langjähriger Vertrauter des Musikers, in historischen Fragen hinzugezogen wird. Immerhin soll die Produktion neben den Ohrwürmern auch das Leben und die wechselvolle Karriere Hölzels erneut in Erinnerung rufen. Die Falco Privatstiftung ist ebenfalls am Vorhaben beteiligt.