VBW verzeichneten erfolgreichste Musicalsaison

Das Rainhard-Fendrich-Musical "I am from Austria" und der Dauerbrenner "Tanz der Vampire" haben den Vereinigten Bühnen Wien die bisher erfolgreichste Musicalsaison beschert. Mehr als 500.000 Besucher wurden insgesamt in beiden VBW-eigenen Shows gezählt, hieß es am Freitag. Das bedeutet ein Auslastung von 97,9 Prozent für "I am from Austria" und 99,8 Prozent für "Tanz der Vampire".

Das Musical mit den Songs von Fendrich, im Herbst 2017 uraufgeführt, wird im Raimund Theater um ein weiteres Jahr verlängert, im Ronacher feierte “Tanz der Vampire” am vergangenen Mittwoch seine letzte Vorstellung und wird im kommenden Herbst von “Bodyguard” abgelöst. Auch international habe man Erfolge verbucht und in der vergangenen Spielzeit rund eine Million Besucher in VBW-Musicals verzeichnet – neben “Tanz der Vampire” auch in “Rudolf”, “Rebecca” und “Mozart”.