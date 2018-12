Vatikan ernannte Lackner zum Visitator für Diözese Gurk

Der Vatikan hat aus den Vorwürfen gegen den ehemaligen Kärntner Bischof Alois Schwarz Konsequenzen gezogen: Salzburgs Erzbischof Franz Lackner ist am Donnerstag von Papst Franziskus zum Apostolischen Visitator für die Diözese Gurk-Klagenfurt ernannt worden. Zuletzt war eine solche Maßnahme in Österreich 2004 notwendig geworden - als Reaktion auf Ausschweifungen im Priesterseminar in St. Pölten.

“Eine Unruhe, die die Diözese Gurk-Klagenfurt seit Jahren erfasst hat, ist mit der Sedisvakanz aufgebrochen”, gab Lackner laut “Kathpress” am Donnerstag in einer Erklärung der Erzdiözese Salzburg bekannt. Bei der vom Papst angeordneten Visitation gehe es um eine “transparente Klärung”. Im Zentrum stehe dabei “die Sorge für den Glauben des Volkes Gottes und die Wiederherstellung des Vertrauens in seine Hirten”.

In Österreich gab es zuletzt in der Diözese St. Pölten im Jahr 2004 eine von Papst Johannes Paul II. beauftragte Visitation: Der damalige Feldkircher Bischof Klaus Küng nahm nach skandalösen, von Ortsbischof Kurt Krenn verharmlosten Vorfällen im Priesterseminar die Situation in der Diözese unter die Lupe. Bald danach erfolgten unter anderem die vorübergehende Schließung des Priesterseminars und der Rücktritt von Bischof Krenn.

Kardinal Christoph Schönborn begrüßte die vom Vatikan angeordnete Visitation. Er sei dankbar, dass Rom so rasch und klar eine Entscheidung getroffen habe, sagte er nach Bekanntwerden der römischen Anweisung zur katholischen Nachrichtenagentur “Kathpress”. Die Untersuchung beginnt Mitte Jänner.

Die nun eingeschlagene Vorgangsweise sei richtig, zeigte sich Schönborn, der auch Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz ist, überzeugt. Wenn gegen einen Bischof Vorwürfe vorliegen, sei der Vatikan die zuständige Instanz, um dies zu prüfen. Erzbischof Lackner sei zudem von Rom “trefflich gewählt”, sei dieser doch als Metropolit der Salzburger Kirchenprovinz, zu der auch die Diözese Gurk-Klagenfurt gehört, von der Kirchenordnung her der “nächst Übergeordnete”.

Der Salzburger Erzbischof werde sicher ein gutes Team für die Visitation zusammenstellen, “viel zuhören, hinschauen, sich ein Urteil bilden und dann nach Rom berichten”, meinte Schönborn zudem. So könne es auf einem “geordneten Weg” zu einer Klärung kommen.

Auch der Administrator der Diözese Gurk-Klagenfurt, Engelbert Guggenberger, drückte in einer ersten Reaktion Freude über die angekündigte Apostolische Visitation aus. Er und das Domkapitel begrüßen diesen Schritt “ausdrücklich und vorbehaltlos”, sagte Guggenberger in einer Aussendung.

Lackner selbst meinte: “Meine erste Aufgabe ist es, zu hören. Mit größtmöglicher Offenheit werde ich auf alle Seiten zugehen, alles prüfen und den Bericht nach Rom übermitteln.” Der Dienst beginne Mitte Jänner mit “vertrauensvollem Wohlwollen gegenüber der Kirche in Kärnten”. Lackner bat um “offene Kooperation und sachliche Ehrlichkeit” und äußerte einen Wunsch an die Gläubigen: “Nach Jesu Wort, ‘ut omnes unum sint’ (“damit alle eins seien”, Anm.), beten wir um Einheit.”

Ein “Apostolischer Visitator” ist ein Beauftragter des Papstes, der in einer Diözese oder einem anderen kirchlichen Bereich als eine Art Kontrolleur mit umfassenden Befugnissen agiert. Die Untersuchten sind laut Kirchenrecht verpflichtet, “vertrauensvoll” mit dem Visitator zusammenzuarbeiten, indem sie auf “rechtmäßiges Befragen wahrheitsgemäß” zu antworten haben.

Die Einsetzung eines Apostolischen Visitators für eine gesamte Diözese bedeutet, dass der Visitator im Auftrag des Papstes die gesamte Amtsführung des Diözesanbischofs – im Falle einer Sedisvakanz die des Diözesanadministrators – sowie alle diözesanen Einrichtungen zu überprüfen hat. Sein Bericht dient als Grundlage für weitere Entscheidungen des Apostolischen Stuhls.