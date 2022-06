Vatertag: Veraltete Rollenbilder weiterhin prägend

Der Vorarlberger Familienverband hebt diesen Tag als Wertschätzung für alle Väter im Land hervor. Seit einigen Jahren setzt sich der Verband vehement für die Stärkung der Vaterrolle ein. Dennoch dominieren nach wie vor überholte Rollenbilder in der Gesellschaft. „Mit einem modernen Väterbild will der Vorarlberger Familienverband einen Beitrag zur Gleichstellung von Müttern und Vätern in Vorarlberg leisten. Denn verschiedene Studien zeigen, dass Betreuungsarbeit auch im Jahr 2022 fast ausschließlich ein Frauenthema ist“, berichtet Guntram Bechtold, Obmann des Vorarlberger Familienverbands. Väter wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen Der aktuelle Familienbericht des Bundeskanzleramts zeigt, dass rund 60 Prozent der Väter mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen. „Das Rollenbewusstsein hat sich verändert. Für die junge Generation von Vätern zählen ganz andere Werte. Sie wollen langfristig mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und erkennen den Mehrwert für sich, die Kinder und ihre Beziehung“, erklärt Guntram Bechtold. Die Realität sieht jedoch anders aus. „Nur rund 13 Prozent der Väter in Vorarlberg nutzen die Möglichkeit, in Karenz zu gehen. Das liegt vor allem an veralteten Strukturen. Zudem fehlt es an Akzeptanz und Toleranz gegenüber der Väterkarenz. Und auch die Angst vor einem Karriereknick ist zu groß. Es braucht mehr Role-Models, um die Väterkarenz zu pushen“, fordert Bechtold. Projekte zur Stärkung von Vätern Im Rahmen des Projekts „Vater sein“ organisiert der Vorarlberger Familienverband seit knapp sechs Jahren Vater-Kind-Veranstaltungen. „Von der Bachwanderung bis zum Graffitiworkshop wird den Papas und Kindern viel geboten. Ziel des Projekts ist es, Väter für ihre Rolle zu sensibilisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Alleine im letzten Jahr haben mehr als 700 Väter dieses Angebot in Anspruch genommen“, erzählt Andrea Kramer, Geschäftsführerin des Vorarlberger Familienverbands. Am 24. Juni findet das nächste große Highlight im Rahmen des Projekts statt. Dann ladet der Familienverband Papas und Kinder zu einem Erlebnistag in die Feuerwehr Götzis ein. Unter www.vater-sein.at sind alle aktuellen Angebote aufgelistet. ©Vorarlberger Familienverband