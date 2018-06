Vassilakou könnte von Citymaut-Forderung abrücken

Die Wiener Verkehrsstadträtin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) rückt von der Forderung nach einer Citymaut an der Stadtgrenze ab - wenn die nun angedachte 365-Euro-Jahreskarte für die Ostregion kommt. Sie zeigte sich am Montag ausdrücklich erfreut über den jüngsten Vorstoß von roten Ländervertretern. Unverändert bleibt hingegen die ablehnende Haltung der Grünen zum Lobautunnel.

Wie die Maut selbst aussehen könnte, dazu gibt es noch keine Details. Vassilakou stellte am Montag lediglich in Aussicht, dass sie am Vormittag eingehoben werden könnte. “Die Einnahmen würden zu 100 Prozent in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs fließen”, beteuerte sie.