Vardy und Cahill traten aus Englands Nationalteam zurück

Vardy will wieder uneingeschränkt für Leicester City da sein

Jamie Vardy ist aus der englischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Stürmer und Teamkollege von Christian Fuchs bei Leicester City möchte sich in Zukunft auf seine Clubkarriere konzentrieren, sagte er zur Zeitung "Guardian". Sollte England Verletzungsprobleme haben, stehe er aber weiter zur Verfügung, so Vardy. Der 31-Jährige erzielte für England in 26 Länderspielen 7 Tore.

Auch Gary Cahill trat aus der englischen Nationalmannschaft zurück. Der Verteidiger von Chelsea teilte dem englischen Teamchef Gareth Southgate mit, sich in Zukunft ebenfalls auf seine Clubkarriere konzentrieren zu wollen, hielt sich aber eine Hintertür offen. “Wenn ich jemals gebraucht werde, bin ich da”, sagte er zum vereinseigenen Sender “Chelsea TV”. Cahill kam auf 61 Länderspiele und führte das Team in einigen Spielen als Kapitän auf das Feld.