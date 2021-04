Vanessa Hudgens schwebt auf Wolke 7

Vanessa Hudgens hat in einem Interview verraten, wie sie ihren Freund Cole Tucker kennengelernt hat.

Am Valentinstag bestätigte Hudgens die Gerüchte, die seit November 2020 bestehen, mit einem Post auf Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

"Cole und ich haben uns in einer Zoom-Meditations-Gruppe kennengelernt. Ich bin glücklich. Ich glaube es ist auch sehr wichtig, dass man dankbar für alles ist, was man in seinem Leben hat," verriet die Schauspielerin.