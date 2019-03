Vanek und Grabner trafen bei Niederlagen ihrer Teams

Die österreichischen Eishockey-Stürmer Thomas Vanek und Michael Grabner haben am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) mit ihren Toren Niederlagen ihrer Teams nicht verhindern können. Vanek erzielte beim 2:5 der Detroit Red Wings bei den St. Louis Blues beide Tore der Gäste, Grabner traf bei der 2:4-Auswärtsniederlage der Arizona Coyotes gegen die Florida Panthers.

Vanek traf zum 1:0 (3.) und 2:3 (49.) und hält nun bei 16 Saisontoren. “Vanek ist ein echter Profi. Einer der cleversten Spieler, mit denen ich in meiner Karriere gespielt habe und es ist gut zu sehen, dass er auch belohnt wird”, freute sich Detroit-Verteidiger Niklas Kronwall mit Vanek. Dennoch setzte es für die längst aus dem Play-off-Rennen ausgeschiedenen Red Wings die 13. Niederlage in den jüngsten 16 Spielen.

Grabner brachte sein Team in der 8. Minute mit einem Tor in Unterzahl mit 1:0 in Führung. Für den 31-jährigen Villacher war es bereits der sechste “Shorthander” in dieser Saison, womit er die Liga anführt, obwohl er 41 Spiele wegen einer Augenverletzung ausgefallen ist. Mit der dritten Niederlage hintereinander sind die Coyotes acht Spiele vor Ende des Grunddurchgangs auch wieder aus den Play-off-Rängen gefallen.