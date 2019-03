Vanek-Team Detroit überraschte mit NHL-Sieg in Las Vegas

Thomas Vanek und seine Detroit Red Wings haben am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei Vorjahresfinalist Vegas Golden Knights überrascht. Detroit ist zwar bereits aus dem Play-off-Rennen, hat aber drei seiner vergangenen vier Spiele gewonnen. Vanek blieb in Las Vegas ohne Scorerpunkt.

Noch im Kampf um die Play-off-Tickets befinden sich die Arizona Coyotes von Michael Grabner und die Philadelphia Flyers von Michael Raffl. Den Coyotes fehlt nach ihrer 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen bei den New Jersey Devils in der Western Conference nur ein Punkt auf die achtplatzierten Colorado Avalanche. Diese fuhren mit einem 4:2 gegen die Chicago Blackhawks ihren vierten Sieg in Serie ein.

Philadelphia müsste im Osten zwei Teams überholen, um es noch in die K.o.-Phase zu schaffen. Nach ihrer 2:4-Heimniederlage gegen die New York Islanders liegen die Flyers sieben Zähler hinter den Montreal Canadiens, die als Achter den letzten Play-off-Platz einnehmen und die Buffalo Sabres mit 7:4 nach Hause schickten.

Die Boston Bruins fixierten ihr Play-off-Ticket mit einem 7:3-Sieg bei den Florida Panthers. Vor Boston hatten sich bereits Liga-Spitzenreiter Tampa Bay Lightning sowie im Westen die Calgary Flames, San Jose Sharks und Winnipeg Jets für die K.o.-Phase qualifiziert.

NHL-Ergebnisse vom Samstag: Vegas Golden Knights – Detroit Red Wings (mit Vanek) 2:3 n.V., New Jersey Devils – Arizona Coyotes (mit Grabner) 2:1 n.P., Philadelphia Flyers (mit M. Raffl) – New York Islanders 2:4, Colorado Avalanche – Chicago Blackhawks 4:2, Edmonton Oilers – Ottawa Senators 3:4 n.V., Winnipeg Jets – Nashville Predators 5:0, Toronto Maple Leafs – New York Rangers 1:2 n.V., Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 7:4, Florida Panthers – Boston Bruins 3:7, Carolina Hurricanes – Minnesota Wild 5:1, St. Louis Blues – Tampa Bay Lightning 4:3, Dallas Stars – Pittsburgh Penguins 2:3, Vancouver Canucks – Calgary Flames 1:3, Los Angeles Kings – Anaheim Ducks 4:3 n.P.