Vanek steuerte zu 3:1-Sieg Detroits gegen Kings Assist bei

Die Detroit Red Wings haben am Montag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) einen 3:1-Heimsieg gegen die Los Angeles Kings gefeiert. Thomas Vanek steuerte einen Assist zur 2:0-Führung bei, der Steirer hält im Saisonverlauf nun bei drei Toren und acht Vorlagen. Matchwinner der vom Spielerischen gar nicht so berauschenden Red Wings war Torhüter Jimmy Howard mit 42 gehaltenen Schüssen.

Montag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): Detroit Red Wings (Vanek mit 1 Assist) – Los Angeles Kings 3:1, New York Islanders – Pittsburgh Penguins 1:2 n.P., Tampa Bay Lightning – New York Rangers 6:3, San Jose Sharks – New Jersey Devils 5:2