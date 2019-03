Van Gaal verkündete Ende seiner Trainerlaufbahn

Der erfolgreiche Fußballtrainer Louis van Gaal hört auf. Der 67-jährige Niederländer, der auch ÖFB-Teamkicker David Alaba beim FC Bayern coachte, verkündete in einer TV-Sendung in seiner Heimat am Sonntag das Ende einer drei Jahrzehnte währenden Karriere. Mit Ajax Amsterdam gewann van Gaal Champions League (1995) und UEFA-Cup (1992), mit dem FC Barcelona zwei spanische Meistertitel (1998, 1999).

Mit Bayern erreichte er neben dem deutschen Championat (2010) auch das CL-Finale (2010). Die Niederlande führte er bei der WM 2014 zu Platz drei. Zuletzt betreute er bis Sommer 2016 Manchester United.