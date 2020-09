Van der Breggen Zeitfahr-Weltmeisterin - Kiesenhofer 18.

Die Niederländerin Anna van der Breggen hat am Donnerstag zum Auftakt der Rad-Straßen-WM in Italien ihren ersten Titel im Einzelzeitfahren geholt. Die 30-jährige Olympia-Dritte setzte sich auf dem flachen 32-km-Kurs mit Start und Ziel auf der Motorsportstrecke von Imola 16 Sekunden vor der Schweizerin Marlen Reusser durch. Bronze sicherte sich ihre Landsfrau Ellen van Dijk (+31 Sek.). Titelverteidigerin Chloe Dygert aus den USA kam auf Siegkurs liegend schwer zu Sturz.

Anna Kiesenhofer landete an der 18. Stelle, die EM-Fünfte des Vorjahres hatte zweieinhalb Minuten Rückstand auf Van der Breggen. "In Summe war es gut, ich habe alles gegeben", meinte die im Vorjahr auf Rang 20 gefahrene Niederösterreicherin. Das Zeitfahren der Männer mit Matthias Brändle und Felix Ritzinger findet am Freitag statt.