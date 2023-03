Van der Bellen zu Abschiedstreffen mit Zeman in Prag

Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Donnerstag seinen tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman in Prag. Es handelt sich um ein Abschiedsgespräch, weil Zeman am 8. März aus dem Amt scheidet. Den Bundespräsidenten will Zeman mit dem höchsten tschechischen Staatsorden - dem Orden des Weißen Löwen - auszeichnen. Van der Bellen trifft auch den künftigen tschechischen Staatschef Petr Pavel.

Zu den Gesprächsthemen dürfte der Ukraine-Krieg sowie grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte und Energiefragen, wie der geplante Ausbau der tschechischen AKW Dukovany, zählen. Van der Bellen war in Prag bereits am Mittwochabend mit dem Zug ankommen.