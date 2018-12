Van der Bellen würde Brexit-Exit begrüßen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen würde einen Exit vom Brexit begrüßen. Großbritannien könne aber nur selbst entscheiden, vielleicht doch in der EU zu bleiben, meinte er im APA-Interview. Für den österreichischen EU-Ratsvorsitz gab es ein zwiespältiges Zeugnis. Der türkis-blauen Regierung konzedierte er eine "weitgehend" pro-europäische Haltung. Diese habe auch die FPÖ "bisher mitgetragen".

Dass es während des Ratsvorsitzes in Sachen Brexit zu “Irrungen und Wirrungen” gekommen sei, liege “nicht in der Verantwortung der österreichischen Präsidentschaft”. Die Frage nach einem zweiten Referendum beantwortete Van der Bellen nicht eindeutig. Angesichts der “gespaltenen Meinung in der EU-Frage” in Großbritannien sei eine Prognose “wenig sinnvoll”. “Wenn aber UK sich entscheiden sollte, doch in der EU bleiben zu wollen, würde ich das begrüßen. Diese Entscheidung kann aber nur das Vereinigte Königreich selbst treffen”