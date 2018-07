Van der Bellen-Wahlkampf kostete Grüne Viertel der Einnahmen

Die Grünen haben in den Präsidentschaftswahlkampf Alexander Van der Bellens vor zwei Jahren 4,75 Mio. Euro investiert. Das war fast ein Viertel der Gesamteinnahmen der Bundes- und Landesparteien im Jahr 2016, wie aus dem nun veröffentlichten Rechenschaftsbericht der Partei hervorgeht. Ebenfalls veröffentlicht wurde die Bilanz der NEOS. Die Großparteien folgen laut Rechnungshof erst im Spätherbst.

Der Präsidentschaftswahlkampf 2016 war ungewöhnlich lange: erstens, weil FP-Kandidat Norbert Hofer und der Grüne Ex-Parteichef Van der Bellen in eine Stichwahl mussten und zweitens, weil die Stichwahl nach einer erfolgreichen Anfechtung der FPÖ wiederholt wurde. Beide Kontrahenten investierten fast gleich viel Geld in die Kampagnen: Hofer 8,0 Mio. Euro von der FPÖ, Van der Bellen 7,9 Mio. Euro von den Grünen und aus Spenden.

Dass die Grünen annähernd 4,8 Mio. Euro in die Van der Bellen-Kampagne steckten, ist bekannt. Der am Mittwoch vom Rechnungshof veröffentlichte Rechenschaftsbericht () zeigt nun auch, wie stark die Grüne Bundespartei durch den Wahlkampf belastet wurde: Sie investierte die Hälfte ihrer gesamten Jahreseinnahmen in die Präsidentschaftskampagne (3,04 Mio. Euro). Dazu kamen noch einmal 1,7 Mio. Euro von den Landesparteien. Wobei die finanzstarken Wiener am meisten beisteuerten (453.000 Euro), die Burgenländer am wenigsten (7.300 Euro). Den Rest der 7,9 Mio. Euro Gesamtkosten finanzierte Van der Bellen aus Spenden.