Van der Bellen und Kurz bei UNO-Generalsekretär Guterres

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) absolvieren am heutigen Dienstag einen ihrer wichtigsten Termine bei der UNO-Vollversammlung.

Am Montagnachmittag betrieb der Bundeskanzler bei einem Besuch in der Redaktion der “New York Times” etwas Imagewerbung in eigener Sache und für seine ÖVP-FPÖ-Koalition. In der “NYT” waren in der Vergangenheit auch eher kritische Berichte über die aktuelle Regierung erschienen. So sei Österreich in die Nähe von Ungarn und Polen gerückt worden, hieß es, deren nationalkonservative Regierungen einen strikt migrationsfeindlichen Kurs fahren. Eine Einschätzung, die Kurz angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen, die in Österreich seit 2015 aufgenommen wurde, mit Außenpolitik-Redakteuren der renommierten Zeitung zumindest diskutieren wollte.