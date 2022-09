Van der Bellen über Entwicklungen im Iran besorgt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich "in höchstem Ausmaß" besorgt über jüngsten Entwicklungen im Iran gezeigt. "Die Gewalt gegen Frauen, besonders bei den aktuellen Protesten, und die Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit verurteile ich auf das Allerschärfste", teilte Van der Bellen am Dienstag auf Twitter mit. "Überall dort, wo die universellen Menschenrechte verletzt werden, müssen wir entschieden für sie einstehen."

Mehrere westliche Staaten, darunter Österreich, hatten aus Protest gegen das Vorgehen der Behörden die jeweiligen iranischen Botschafter in ihre Außenministerien zitieren lassen. Am Montag musste der iranische Missionschef in Wien, Abbas Bagherpour Ardekani, im Wiener Außenamt vorstellig werden. Wie man im Außenministerium betonte, habe Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP) bereits in der Vorwoche seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian am Rande der UNO-Generalversammlung in New York die österreichische Position klar zum Ausdruck gebracht.