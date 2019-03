Van der Bellen trifft Kiska am Neusiedlersee

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag den slowakischen Präsidenten Andrej Kiska zu einem Abschiedsbesuch empfangen. Als Zeichen der Verbundenheit mit der Slowakei und der persönlichen Wertschätzung werde dieser Besuch in einer informelleren Umgebung, nämlich in Weiden am Neusiedlersee stattfinden, teilte die Präsidentschaftskanzlei mit.

Die Gesprächsthemen bei dem Treffen im Burgenland werden die aktuelle Lage in der Slowakei nach der ersten Runde der Präsidentenwahlen und ein Jahr nach dem Mord am Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova sein sowie die bevorstehende Inbetriebnahme der Reaktorblöcke 3 und 4 im AKW Mochovce. Weiters stehen Gespräche über die bevorstehenden EU-Wahlen und die aktuelle Situation in der EU auf der Agenda.