Van der Bellen traf Landeshauptleute in Mürzsteg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch die Landeshauptleute zu einem informellen Austausch an seinem zweiten Amtssitz im steirischen Mürzsteg getroffen. Anlass ist die heute und morgen stattfindende Landeshauptleutekonferenz. Thema war unter anderem das heutige Ende des Corona-Lockdowns, begleitet von umfassenden Öffnungsschritten.

Die Pandemie hatte im vergangenen Jahr auch auf die Abläufe der LH-Konferenz ihren Schatten geworfen. Statt physischer Treffen standen zumeist Videokonferenzen am Programm. Das Zusammenkommen heute und morgen in Bad Aussee findet nun wieder von Angesicht zu Angesicht statt. Bei der Themensetzung spielt freilich die Corona-Pandemie weiter eine gewichtige Rolle, so werden etwa die Auswirkungen und Kosten der Pandemie breiten Raum einnehmen.