Van der Bellen tafelt mit Bürgermeistern des Großen Walsertals

Mit einem Besuch des Großen Walsertales haben Landeshauptmann Markus Wallner und Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag ihr dichtes Besuchsprogramm rund um den 68. Städtetag in Feldkirch fortgesetzt.

Auf die Besichtigung des biosphärenpark.hauses in der Gemeinde Sonntag folgte ein gemeinsames Mittagessen mit den Bürgermeistern des Großen Walsertals in der Propstei St. Gerold. Danach wurde die Propstei bei einem Rundgang besichtigt. Am späten Nachmittag trat der Präsident seine Rückreise nach Wien an.