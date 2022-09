Van der Bellen: Österreich wird "Annexion" nie akzeptieren

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag seinen lettischen Amtskollegen Egils Levits in Wien getroffen. Hauptthema des Gesprächs sei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen wirtschaftliche Folgen gewesen, erklärte der Bundespräsident auf Twitter. Die für Freitag geplante "Aufnahme" der okkupierten Gebiete in Russland sei "eine illegale Annexion, die wir nie akzeptieren können", betonte Van der Bellen.

Levits nimmt am Freitag am Festakt zum "Verfassungstag" in Wien teil. Dabei sprach der lettische Staatspräsident über die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit in Europa. Levits wurde vom Verfassungsgerichtshof eingeladen. Er war 15 Jahre Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) und 10 Jahre am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sowie in den 1990-er Jahren Botschafter in Wien.