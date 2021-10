Van der Bellen: Jordanien Stabilitätsanker im Nahen Osten

Auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat König Abdullah II. von Jordanien Österreich am Montag einen offiziellen Besuch abgestattet. Im Fokus der Gespräche in der Wiener Hofburg stand neben bilateralen und regionalen Themen auch die Bekämpfung der Klimakrise. Van der Bellen würdigte Jordanien laut Aussendung nach dem Treffen als wichtigen Partner und "Stabilitätsanker im Nahen Osten".

Ähnlich wie in Österreich spiele auch in Jordanien der Tourismus eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Durch die verstärkte Wiederaufnahme direkter Flugverbindungen Wien-Amman nach der Pandemie soll der Tourismus in beiden Ländern wieder angekurbelt werden. "Ebenso gilt es in den Bereichen Kultur und Wissenschaft die - insbesondere in der Archäologie bereits seit Langem bestehende - enge bilaterale Zusammenarbeit weiter zu fördern. König Abdullah fühlt sich Österreich besonders verbunden. Das hat er in unserem Gespräch mehrfach betont", so der Bundespräsident weiter.