Kurz im Juli in Dublin und London: Trifft Varadkar und May

Bundeskanzler Sebastian Kurz reist Anfang Juli nach Irland und Großbritannien. In Dublin wird der ÖVP-Chef am 8. Juli Premierminister Leo Varadkar treffen, in London einen Tag später mit der britischen Regierungschefin Teresa May Gespräche führen. Am 10. Juli wird der Kanzler in der Hauptstadt laut seinem Büro an einer Westbalkankonferenz im Rahmen des "Berlin-Prozesses" teilnehmen.

Im Zentrum der Gespräche werden nach Angaben des Bundeskanzleramts der österreichische EU-Vorsitz, der mehrjährige Finanzrahmen der EU, die Brexit-Verhandlungen sowie das Thema Migration und bilaterale Fragen stehen.

Ursprünglich hatte es geheißen, Kurz werde am 13. Juni, also rund zwei Wochen vor der Übernahme des EU-Ratsvorsitzes durch Österreich, auf Einladung von May nach London reisen. Der Besuch wurde aber ohne nähere Angaben verschoben.

Der “Berlin-Prozess” wurde von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel 2014 ins Leben gerufen, um den Westbalkan-Staaten ein positives Signal hinsichtlich der Erweiterungsperspektive zu senden. Nach dem ersten Westbalkangipfel in Berlin (2014) fanden Treffen 2015 in Wien (2015) sowie in Paris (2016) statt.

Zuletzt trafen einander im Juli 2017 in Triest die Staats- und Regierungsspitzen von Serbien, Albanien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und des Kosovo mit Politikern der EU, darunter Österreich, Kroatien, Slowenien, Italien, Deutschland, Frankreich und auch Großbritannien.