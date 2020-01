Van der Bellen fordert Zusammenarbeit bei Klimaschutz

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat zur internationalen Zusammenarbeit zur Verhinderung der "drohenden Klimakatastrophe" aufgerufen. Es sei allen "nur zu bewusst, dass ein einzelner Staat, dass auch die Europäische Union alleine diese globale Herausforderung nicht bewältigen kann", sagte Van der Bellen bei seiner Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Corps am Dienstag in der Hofburg.

Abgesehen von aktuellen Krisen, sprach der Bundespräsident in seiner Rede auch von Vergangenem: Das Jahr 2020 stehe "im Zeichen der Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren", so Van der Bellen, und er fügte hinzu: "In Europa begehen wir dieses Gedenken unter Freunden." Der Bundespräsident wird noch im Jänner an Gedenkveranstaltungen in Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau sowohl in Yad Vashem als auch in Auschwitz teilnehmen.