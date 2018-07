Van der Bellen eröffnet die 73. Bregenzer Festspiele

Die 73. Bregenzer Festspiele werden am Mittwoch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen feierlich eröffnet. Die erste Premiere gilt am Abend im Festspielhaus der österreichischen Erstaufführung der Oper "Beatrice Cenci" von Berthold Goldschmidt. Auf der Seebühne wird ab Donnerstag Georges Bizets "Carmen" gezeigt. Bis zum Festivalende am 20. August wird die Inszenierung 29 Mal zu sehen sein.

Die Hausoper “Beatrice Cenci” kommt drei Mal zur Aufführung. Das Interesse an beiden Werken ist groß: Rund 95 Prozent der 210.000 Tickets für “Carmen” sind gebucht. Von den 4.650 Karten für “Beatrice Cenci” wurden ebenfalls rund drei Viertel verkauft. Mit Spannung erwartet wird die erste Opernregiearbeit von Karl Markovics, der das Festspiele-Auftragswerk “Das Jagdgewehr” des Tiroler Komponisten Thomas Larcher am 15. August erstmals auf die Bühne bringen wird.