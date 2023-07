Van der Bellen eröffnet 77. Bregenzer Festspiele

Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet heute, Mittwoch, die 77. Bregenzer Festspiele. Neben der Wiederaufnahme von Giacomo Puccinis "Madame Butterfly" auf der Seebühne (Premiere am Donnerstag) gilt Giuseppe Verdis "Ernani" als Oper im Festspielhaus die größte Aufmerksamkeit. Die Premiere von "Ernani" am Mittwochabend bildet den künstlerischen Auftakt des Festivals. Bis 21. August stehen über 70 Veranstaltungen auf dem Programm, aufgelegt sind etwa 215.000 Tickets.

Vor Festspielbeginn waren bereits 90 Prozent der Festspielkarten gebucht. Auf "Madame Butterfly", die 26 Mal zur Aufführung kommen wird, entfallen dabei 185.000 Tickets. Mit den Opernwerken "The Faggots and Their Friends Between Revolutions" sowie "Die Judith von Shimoda" stehen auch eine Österreichische Erstaufführung bzw. eine Uraufführung auf dem Programm. Die um 10.30 Uhr beginnende Eröffnungszeremonie mit Festreden von Van der Bellen, Kulturminister Werner Kogler (Grüne) und Festspielpräsident Hans-Peter Metzler wird live in ORF 2 und 3sat ausgestrahlt.