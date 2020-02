Van der Bellen empfing vor Valentinstag Floristen-Delegation

Anlässlich des Valentinstages am kommenden Freitag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen österreichische Blumengroßhändler, Gärtner, Floristen und Gartengestalter in der Hofburg empfangen. Traditionell überbringt eine Delegation des Blumenbüros Österreich, der Bundesgärten, des Stadtgartenamts Wien und des Vereins Steirische Blumenstraße Blumengrüße in die Hofburg.

Die Bundesgärten und das Stadtgartenamt spielen aber auch abseits des Valentinstages eine Rolle in der Hofburg. Sie besorgen unter anderen die Blumendekoration für die Amtsräume des Bundespräsidenten und sind für Sonderveranstaltungen wie beispielsweise für den kürzlich stattgefundenen Neujahrsempfang für das Diplomatische Corps verantwortlich, hieß es in einer Aussendung.