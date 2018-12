Van der Bellen besuchte im Libanon Flüchtlingscamp

Es war ein fast frostiger Empfang, der Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag zu Beginn seiner Libanon-Reise bereitet wurde. Rein meteorologisch natürlich, denn insbesondere die Kinder im Flüchtlingslager Haoush Er Rafqa hatten Ihren Spaß. Schließlich hatte der hohe Gast aus Österreich auch Spielzeug mitgebracht.

So ist in den meisten Fällen bei Flüchtlingslagern eben kein Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung, das Abwassermanagement oder das Stromnetz vorgesehen. Daher stehen in den Zelten auch einfache Holzöfen, die einer mitteleuropäischen TÜV-Überprüfung vielleicht nicht unbedingt standhalten würden. Brände, so Lisa Taschler, sind daher leider keine Seltenheit.