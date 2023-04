Van der Bellen besucht im Mai Europaratsgipfel in Island

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Mitte Mai am 4. Gipfel der Staats- und Regierungschefs des Europarats in Reykjavík auf Island teilnehmen. "Fast alle der 46 Mitgliedstaaten" werden durch Staats- und Regierungschefs vertreten sein", hieß es im Vorfeld aus der Präsidentschaftskanzlei. Auch die EU-Spitze hat ihr Kommen zugesagt. Das Treffen soll "angesichts der geopolitischen Situation ein Zeichen für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit setzen".

Darüber hinaus wolle der Europarat sich generell für eine Stärkung des europäischen Menschenrechtsschutzes auch in neuen Bereichen wie Umweltfragen und künstliche Intelligenz einsetzen. "Der Europarat will dabei in Zukunft auch noch enger mit der Europäischen Union, der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit" sowie den Vereinten Nationen (UNO) zusammenarbeiten." Daher werden auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michael am Dienstag und Mittwoch (16./17. Mai) in der isländischen Hauptstadt erwartet. Zudem haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und zahlreiche weitere Staats- und Regierungsspitzen aus EU-Ländern ihr Kommen zugesagt.