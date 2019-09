Van der Bellen bei Youth Climate Summit in New York

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt am Samstag in New York am "Youth Climate Summit" teil, der im Vorfeld des UNO-Klimagipfels am Montag stattfindet. Das 75-jährige Staatsoberhaupt begleitet dabei die 17-jährige Salzburger Schülerin und "FridaysForFuture"-Aktivistin Anika Dafert. Am Montag ist Österreich beim Klimagipfel durch Van der Bellen und Umweltministerin Maria Patek vertreten.

Van der Bellen wird im Rahmen des Jugend-Klimagipfels bei der Dialogveranstaltung "Intergenerational Town Hall: Young Leaders engage with World Leaders" Fragen aus dem Publikum beantworten. Im Vorfeld hatte er eine "Initiative for more Climate Ambition" lanciert, die "rasche und mutige Schritte" im "Kampf gegen die Klimakrise" fordert. Diese wurde laut Präsidentschaftskanzlei von 32 Staats- und Regierungschefs aus vier Kontinenten unterstützt. In der kommenden Woche ist Van der Bellen gemeinsam mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg bei der UNO-Vollversammlung zu Gast.