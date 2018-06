Van der Bellen: Bei Krisen oft nur Symptombekämpfung

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der entwicklungspolitischen Dachorganisation AG Globale Verantwortung hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen heimischen Hilfsorganisationen gedankt. "Ich möchte Sie bitten, weiter eine laute Stimme für die Menschlichkeit zu sein", sagte er am Montagabend in Wien. Für die zahlreichen Krisen brauche es Ursachen-, nicht nur Symptombekämpfung.

Zwar habe man in den vergangenen Jahren “sehr viel” erreicht, so Van der Bellen unter Hinweis auf die Reduktion der Mütter- und Kindersterblichkeit oder Fortschritte beim Kampf gegen Armut. “Aber die Kriege nehmen nicht ab, die internationale Situation ist eher bedrohlicher als noch vor zwei Jahren”, auch der Klimawandel könne wieder Wanderungen auslösen, betonte er. Die politische Antwort sei oft nur Abschottung, bei den meisten Konflikten und Krisen würden so nur Symptome und nicht Ursachen bekämpft.