Van der Bellen bei Gedenkfeier in Maly Trostenez

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag in Weißrussland Österreichs Mitverantwortung an den Verbrechen des Nationalsozialismus unterstrichen. Bei der Eröffnung einer Gedenkstätte im NS-Vernichtungslager Maly Trostenez sagte Van der Bellen laut Redetext, auch Österreicher hätten sich an den Gräuel der Nationalsozialisten beteiligt.

In dem Lager waren auch mehr als 10.000 Österreicher umgekommen. Es handelte sich um bis zu 13.000 österreichische Juden, die nach Weißrussland deportiert und dort ermordet worden waren. Zwischen 1942 und 1944 wurden bei Maly Trostinez nahe der weißrussischen Hauptstadt Minsk 40.000 bis 60.000 Menschen ermordet, darunter neben Juden auch sowjetische Kriegsgefangene oder Partisanen. Die Opfer wurden zumeist im nahegelegenen Wald von Blagowschtschina und ab 1943 im Wald von Schaschkowka erschossen oder vergast.

Bei der Gedenkfeier im Beisein seiner Amtskollegen Alexander Lukaschenko aus dem Gastgeberland, mit dem am Nachmittag noch ein separates Treffen auf dem Programm stand, und Frank-Walter Steinmeier (Deutschland) hielt der Bundespräsident fest, dass nach dem Zweiten Weltkrieg “der Wille zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Österreich mehr als zögerlich” gewesen sei.

Das geplante österreichische Denkmal kann auch eine Mahnung für die Gegenwart sein. Dieser Ansicht war Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag auf APA-Anfrage, nachdem er in dem ehemaligen NS-Vernichtungslager nahe Minsk als symbolische Grundsteinlegung einen Baum gepflanzt hatte. “Möge diese Birke stehen für das Licht, mit dem wir die dunklen Winkel unserer Vergangenheit erhellen”, so der Bundespräsident. In Maly Trostenez seien mehr jüdische Österreicherinnen und Österreicher ermordet worden, “als in irgendeinem anderen Vernichtungslager”, erinnerte Van der Bellen auch im Beisein von Altbundespräsident Heinz Fischer und dessen Ehefrau Margit Fischer. Ihre Familie hatte während des Zweiten Weltkriegs Opfer zu beklagen, die ihr Leben in Maly Trostenez ließen.

Der systematische Antisemitismus und die Entrechtung der Juden bis hin zu dem Moment, wo sie nicht mehr wert gewesen seien als ein Insekt, das zertreten werden durfte, sei nicht von heute auf morgen gekommen, sondern ein langer Prozess gewesen, erinnerte der Bundespräsident. Das dürfe man auch in der Gegenwart nicht aus den Augen verlieren.

Dass sein medienwirksamer Besuch in Maly Trostenez dazu dienen könnte, der schwarz-blauen Regierung knapp vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft vor allem hinsichtlich der Beteiligung der rechtspopulistischen FPÖ einen Dienst in Sachen Imagepflege zu leisten, stellte Van der Bellen gegenüber dem ORF in Abrede. Die zeitliche Koinzidenz sei ein “historischer Zufall”.

Der Wortlaut der Moskauer Deklaration von 1943 sei lange dazu missbraucht worden, “um Österreich, das man nur als das erste Opfer Hitlerdeutschlands wahrnehmen wollte, aus der Verantwortung zu nehmen.” Heute aber stehe Österreich zu seiner Mitverantwortung. Belarus (Weißrussland) und seine Bevölkerung hätten durch Nazideutschland ebenfalls “unaussprechliche Leiden” erdulden müssen, erinnerte Van der Bellen. Die Geschichte von Maly Trostenez und seinen Opfern sei aber im Gegensatz zu anderen Lagern (“Die Leute kennen Auschwitz, und das ist wichtig”) allzu lange ein weißer Fleck auf der Landkarte westeuropäischer Erinnerung gewesen.

Jedoch sei das “Vergessen und Verdrängen “in den letzten Jahren einem erstarkenden Willen zum Erinnern und Aufarbeiten gewichen”, meinte Van der Bellen. “Nicht nur in Österreich, sondern in Europa, wo es immer wieder länderübergreifende Zusammenarbeit zum Lernen aus der Geschichte gibt.” Van der Bellen sprach Präsident Lukaschenko – der 63-Jährige steht seit fast 24 Jahren an der Staatsspitze von Belarus – in diesem Zusammenhang “besonderen Dank” aus für die Möglichkeit, “hier gemeinsam bei der Aufarbeitung der schwierigen Vergangenheit zusammenzuwirken”.

“Am Beispiel dieser Vernichtungsstätte wird auch auf besondere Weise deutlich, wozu die menschliche Natur fähig ist”, warnte Van der Bellen. “Männer, Frauen, Kinder, die noch einige Tage zuvor in den Straßen Wiens unsere Nachbarinnen und Nachbarn waren, wurden hier ihrer letzten Habseligkeiten beraubt, in den Wald von Blagowschtschina zu vorbereiteten Gruben getrieben, an deren Rand sie sich aufstellen mussten, und mit Genickschuss ermordet. Den Lärm der Schüsse überdeckten ihre Mörder, unter ihnen auch Österreicher, mit Lautsprechermusik.”

Von den tausenden Wienerinnen und Wienern, die hierher deportiert wurden, überlebten gerade einmal siebzehn “diese Hölle”, betonte der Bundespräsident dem Redemanuskript zufolge. Dass der “Schreckensort” Maly Trostenez und die Namen der Toten nicht endgültig dem Vergessen anheimfielen, sei letztlich aber nicht das Verdienst der Politik gewesen.

Bezüglich der österreichischen Opfer sei dies vielmehr einer “privaten Initiative von Österreicherinnen und Österreichern und dem Engagement einiger weniger zu verdanken”, erinnerte der ehemalige Grünen-Chef und hob “die großartige Arbeit von Waltraud Barton und ihres Vereins IM-MER” sowie das Engagement des Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus hervor.