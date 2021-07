Van der Bellen bei EU-Spitze und König in Brüssel

Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht am Dienstag die belgische Hauptstadt Brüssel. Dort wird er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel, EU-Parlamentspräsident David Sassoli und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell treffen. Auf der Agenda stehen die Folgen der Coronavirus-Pandemie, die Klimakrise und die EU-Außenpolitik. Bilaterale Fragen will Van der Bellen mit dem belgischen König Philippe am Mittwoch erörtern.

Der ursprünglich für 2020 geplante Besuch des Bundespräsidenten bei der EU-Spitze findet im Vorfeld der Präsentation des Klimamaßnahmenpakets "Fit for 55" der EU-Kommission am Mittwoch statt. Bis 2030 sollen die Treibhausgase der Staatengemeinschaft um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gesenkt werden.