VALIE EXPORT gestaltete neue Orgel für Pöstlingbergkirche

Die neue Orgel für das Linzer Wahrzeichen, die Pöstlingbergkirche, ist einsatzbereit und wurde am Freitag den Medien präsentiert. Medien- und Performancekünstlerin VALIE EXPORT hat sie künstlerisch gestaltet. Das Instrument aus der Freiburger Orgelbaustätte Späth besitzt 2.200 Orgelpfeifen und ist acht Meter hoch. Die Weihe soll am 12. März stattfinden.

Dass EXPORT trotz Kirchenaustritts den Auftrag der Diözese übernahm, hatte die gebürtige Linzerin selber überrascht. Letztendlich habe sie sich deshalb dafür entschieden, weil sie als Kind vom Pöstlingberg und die Basilika "begeistert war". Sie sei, "wenn die Orgel beim Hochamt erklang, um zehn Zentimeter gewachsen". Auch dass es sich um eine Marienkirche und keine Jesuskirche handle, gefällt der Feministin. So sagte sie zu, die Ornamentik zu gestalten. Blickfang der Orgel ist der beleuchtete Schriftzug "Wer begreift hat Flügel". Mit diesem Satz knüpfe sie "sowohl an die Verstandes- wie auch die Glaubensebene" an, hieß es. Auch für die Schleierbretter - sie verdecken den Leerraum zwischen den Orgelpfeifen und dem Gehäuserahmen der Orgel - wählte EXPORT Texte. Sie nehmen immer Bezug auf die Stimme.