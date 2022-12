Valerie Pachner spielt im "Jedermann" Buhlschaft und Tod

Es war bereits durchgesickert, am Donnerstag machten es die Salzburger Festspiele auf einer Pressekonferenz in Wien offiziell: Burgschauspieler Michael Maertens spielt ab 2023 den Jedermann im gleichnamigen Traditionsstück von Hugo von Hofmannsthal, seine Buhlschaft ist die vor allem durch ihre Filme bekannte österreichische Schauspielerin Valerie Pachner, die (eine Überraschung und Novität) auch den Tod spielen wird - und das wohl ganz anders als zuvor Edith Clever.

Dadurch, dass Lars Eidinger und Verena Altenberger im vergangenen Sommer nach der Premiere erklärt hatten, dass für sie nach zwei Saisonen als Jedermann und Buhlschaft wieder Schluss sei, waren Schauspielchefin Bettina Hering und Regisseur Michael Sturminger gezwungen, für 2023 eine neue Besetzung zu suchen. Diese wurde auch in fast allen anderen Positionen verändert. So wird Sängerin Anja Plaschg (Soap&Skin) von Kathleen Morgeneyer den Glauben übernehmen, Cornelia Froboess von Angela Winkler die Rolle von Jedermanns Mutter. Sarah Viktoria Frick verkörpert nicht nur den Teufel (bisher: Mavie Hörbiger), sondern auch Gott.

Maertens, der im kommenden Jahr sein 30-jähriges Festspieljubiläum feiert (1993 spielte er in der Uraufführung von Botho Strauß' "Das Gleichgewicht" erstmals in Salzburg), hat vorerst für zwei Jahre unterschrieben, steht also auch 2024 im ersten Jahr der neuen Schauspielchefin Marina Davydova auf dem Domplatz.