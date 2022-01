Valerie Fritsch auf Shortlist für Wortmeldungen-Preis

Unter den fünf Titeln der Shortlist des Wortmeldungen-Literaturpreises 2022 findet sich mit Valerie Fritsch auch eine Österreicherin. Die Grazerin rittert mit Theresia Enzensberger, Joshua Groß, Volha Hapeyeva und Deniz Utlu um die mit 35.000 Euro dotierte Auszeichnung, die von der Crespo Foundation vergeben wird. Die nominierten Texte werden am 10. Februar im Literaturhaus Frankfurt/Main vorgestellt. Der Preisträger wird im März verkündet, die Verleihung folgt am 19. Juni.

"Während die Öffentlichkeit von ständig neuen Schauplätzen heutiger Krisen und Katastrophen erfährt, spürt die Literatur den Verwerfungen unserer Zeit an mitunter wenig beachteten Orten nach", heißt es seitens der Jury. "Davon zeugen die fünf Texte, die uns die Gegenwart in eindrücklichster Weise nahebringen, und die beispielhaft sind für die beschreibende, reflektierende und protestierende Kraft der Literatur." Die fünf Finalistinnen und Finalisten wurden aus 120 eingereichten Texten ausgewählt.

Der Jury gehören neben dem Kritiker Paul Jandl noch der Journalist und Autor Hasnain Kazim, die Politikwissenschafterin Esra Küçük, die Literaturkritiker Christine Lötscher und Ijoma Mangold sowie die Theaterintendantin Barbara Mundel und der Soziologe Sighard Neckel an. Jede Nominierung ist mit 3.500 Euro dotiert. Die Texte können ab sofort online gelesen werden, Valerie Fritsch entwirft in ihrer Erzählung über eine Altenpflegerin in "Die Dame mit dem Zuckerfuß" eine Spirale von Abhängigkeiten und Gewalt.