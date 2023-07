Valencia: Sonne, Strand und Siesta

Mit dem Fahrrad durch die City

Spektakulär und spannend

Kulinarisches Paradies

„Kulinarisch hat Valencia all unsere Erwartungen übertroffen. Ein absolutes Must eat ist das wohl bekannteste Gericht – die Paella. Begeistert sind wir immer noch von den Tapas. Auf kleinen Tellern kann man sich hier durch die Speisekarte schnabulieren“ erzählt uns Stefanie begeistert. Kulinarisch hat zudem der Mercado Colon einiges zu bieten. In einzigartiger Atmosphäre wird hier beste Küche in einem der schönsten Gebäude der Stadt serviert. Gemütliche Bars laden ein, das Nachtleben so richtig zu genießen. Ein Besuch in der Apotheke (Speakeasy Bar) ist ein einmaliges Erlebnis in einzigartiger Atmos-phäre.