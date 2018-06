Val Kilmer kehrt mit Tom Cruise in "Top Gun 2" zurück

In dem Kampfjetpiloten-Streifen "Top Gun" (1986) spielten Tom Cruise und Val Kilmer erbitterte Konkurrenten, die später zu Freunden wurden. Für die geplante Fortsetzung sind nun wieder beide an Bord. Nach Berichten der Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Mittwoch soll Kilmer (58) in seiner ikonischen Rolle als Tom "Iceman" Kazansky zurückkehren.

Cruise (55) steht schon länger für den Part des früheren Kampfpiloten Pete “Maverick” Mitchell fest, der inzwischen als Fluglehrer arbeitet. Der Hollywoodstar hatte vorige Woche ein Foto vom ersten Drehtag für “Top Gun: Maverick” auf Instagram veröffentlicht. Das Bild zeigt ihn im Pilotenanzug auf einer Rollbahn vor einem Kampfflieger. Joseph Kosinski (“Oblivion”) führt Regie. Das Original wurde von dem 2012 verstorbenen Regisseur Tony Scott inszeniert. Das Studio Paramount will den Action-Streifen im Juli 2019 in die Kinos bringen.

Kilmer war zuletzt in dem Thriller “Schneemann” (2017) zu sehen. Im vorigen Dezember sprach der frühere “Batman”-Darsteller mit dem “Hollywood Reporter” über eine Krebserkrankung. Demnach hat Kilmer einen zweijährigen Kampf gegen Kehlkopfkrebs hinter sich, bei dem er sich auch einer Chemotherapie unterziehen musste.