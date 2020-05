Val Blu startet in die Sommersaison

Bludenz. Das Val Blu startet ab Freitag, 29. Mai, mit einer coronabedingten Verspätung in die Freibad-Saison. Die Besucherinnen und Besucher erwartet in den kommenden Sommermonaten wieder Badevergnügen pur, wenn auch mit kleinen Einschränkungen.

Die letzten Vorbereitungen für den Start in die Sommersaison laufen auf Hochtouren. Am kommenden Freitag nimmt das beliebte Bludenzer Freibad dann wieder seinen Betrieb auf. Mit kleinen Einschränkungen kann dann auch wieder gebadet und geplanscht werden.

So sind beim Besuch des Freibades die derzeit geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen zu beachten. Bereits im Eingangsbereich bei den Kassen muss eine Mundschutzmaske getragen und der Mindestabstand eingehalten werden. Auch bei den Indooranlagen und Umkleidekabinen ist ein Mundschutz zu tragen. Auf der Liegewiese und im Bereich des Kiosks kann hingegen auf eine Mundschutzmaske verzichtet werden, jedoch sollte auch hier auf die Einhaltung von genügend Abstand geachtet werden. Für das Freibad-Bistro gelten ansonsten die aktuellen Gastro-Maßnahmen, d.h. max. 4 Personen + Kinder dürfen gemeinsam an einem Tisch Platz nehmen. Freizeitaktivitäten wie Volleyball, Tischtennis und die Nutzung der Rutschanlagen sind unter Einhaltung des Mindestabstand möglich.

„Das weitläufige Gelände des Val Blu bietet genug Platz, um auch mit Abstand den Besuch im Freibad genießen zu können. Wir werden zudem auch die Reinigungs- und Hygienemaßnahmen in unserem Bad aufstocken, so dass die Besucherinnen und Besucher hier unbesorgt sein können“, so Jakob Glawitsch, Geschäftsführer des Val Blu.

Ein weitere Maßnahme ist das sogenannte Online-Monitoring. Damit soll für die Besucherinnen und Besucher künftig auf der Homepage die aktuelle Auslastung zur besseren Orientierung angezeigt werden. Auch an den Kassen wird dann der aktuelle Besucherstand angezeigt. „Da wir uns bei der Besucheranzahl an die Vorgaben der Bundesregierung zu halten haben, werden wir über die Auslastung im Freibad online und in echtezit informieren. So können die Badegäste bereits im Voraus entscheiden, ob sie zu ins Val Blu kommen. Damit können wir gerade im Kassenbereich den Zulauf besser kontrollieren. Auch mit dem Verkauf von Saisonkarten können wir einer Warteschlange an der Kasse entgegensteuern“, erklärt Jakob Glawitsch.