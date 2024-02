Vadlau/Mähr starten mit zwei Top-5-Ergebnissen in WM

Lara Vadlau und Lukas Mähr sind bei der Segel-Weltmeisterschaft der olympischen 470er-Klasse vor Palma de Mallorca mit zwei Top-5-Resultaten gestartet. Auf den ersten drei Wettfahrten am Dienstag belegte das OeSV-Duo die Plätze vier, zwölf und drei. In der Zwischenwertung steht damit ein neunter Rang zu Buche, der Kurs in die Entscheidung in der Goldflotte der besten 30 Boote stimmt. Am Mittwoch wird die Qualifikation mit zwei weiteren Wettfahrten abgeschlossen.

Vadlau zeigte sich mit der Leistung bei schwierigen Windverhältnissen zufrieden. "Der Auftakt passt. Wir bleiben dran, schauen von Rennen zu Rennen und freuen uns auf morgen", sagte die WM-Vierte des Vorjahres. Vadlau/Mähr sind Österreichs einzige Teilnehmer bei den Titelkämpfen. Rosa Donner und Niklas Haberl hatten ihre Nennung aufgrund einer Erkrankung der Steuerfrau zurückziehen müssen.