Uznik bei WM im Boulder-Finale - Schubert out

Der Kärntner Nicolai Uznik hat bei der Kletter-WM in Bern als Sechster der Vorschlussrunde das Boulder-Finale der besten sechs erreicht (18.30 Uhr), Jakob Schubert schied als Zwölfter aus. München-Europameister Uznik schaffte am Freitag auf den vier Boulder zwei Tops und vier Zonen, Schubert zwei Tops und drei Zonen. Bester war der Japaner Sorato Anraku mit 4/4 - er löste also alle Aufgaben - vor dem Franzosen Mickael Mawem mit 3/4.

Uznik erklärte, dass er sich über den zweiten und dritten Boulder geärgert habe, weil er im letzten Moment noch abgerutscht sei. "Ich war stark davon überzeugt, dass man drei Tops braucht", sagte der Kärntner, der daher nicht mit dem Weiterkommen gerechnet hatte. "Es ist unglaublich, dass ich da noch im Finale bin." Ausschlaggebend war wohl der Flash im letzten Boulder. Nach dem langen Zittern, ob es sich für die Teilnahme an der Medaillenentscheidung noch ausgeht, kam die "Riesenerleichterung". Nun werde er sich wieder gut sammeln und mit der gleichen Einstellung ins Finale gehen. "Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kann als Erster rausgehen und vorlegen."

Schubert erklärte, dass er "gern im Boulder-Finale" gewesen wäre, das vorzeitige Aus in diesem Bewerb aber verkraften könne. Und vielleicht sei es für den Vorstieg und die Kombi sogar besser, so könne er die Haut schonen und sich noch besser vorbereiten. Da die steilen Boulder auf der leichteren Seite gewesen seien, sei es auf die technischen angekommen. "Man kann sicher um einiges besser schrauben", sagte der 32-jährige Innsbrucker. Nichtsdestotrotz sei er Zwölfter, dafür müsse er sich nicht schämen. "Beim Vorstieg kämpfe ich hoffentlich voll um die Medaillen mit, auch um Gold."