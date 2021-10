UVP-Verfahren, Krebsforschung und Literaturhaus Vorarlberg

Staatssekretär Dr. Magnus Brunner, Leiter der Abteilung Innere Medizin II des LKH Feldkirch, Primar Dr. Thomas Winder und Geschäftsführerin von literatur: vorarlberg netzwerk Frauke Kühn heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

Staatssekretär Dr. Magnus Brunner (ÖVP) fordert schnellere Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP). Bis 2030 sollte der Strom in Österreich aus erneuerbaren Energiequellen kommen – das ist in neun Jahren. „Wir können uns keine Verzögerungen mehr leisten“, so der Staatssekretär. Bis zum Herbst sollte dazu eine Novelle des UVP-Gesetzes vorliegen. Wie weit es damit ist und wie es mit der CO2-Besteuerung aussieht, erzählt Dr. Magnus Brunner heute um 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.