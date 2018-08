Qualifikanten-Duell um Kitzbühel-Titel: Istomin gegen Klizan

Zwei Qualifikanten bestreiten das Finale der Tennis-Generali-Open in Kitzbühel. Während der Usbeke Denis Istomin (ATP-95.) beim 7:5,6:7(4),6:4 gegen den Chilenen Nicolas Jarry über zweieinhalb Stunden zu kämpfen hatte, zog "Österreicherschreck" Martin Klizan (112.) aus der Slowakei mit einem Zweisatzsieg über den Spanier Jaume Munar ins Endspiel am Samstag (14.00/live ORF eins) ein (7:6/3,6:3).

Der 29-Jährige eliminierte auf den Weg in sein sechstes Finale – alle bisherigen fünf Endspiele hat er für sich entschieden – gleich drei heimische Asse. Nach dem Sieg in der Qualifikation gegen Gerald Melzer setzte sich Klizan in der ersten Runde des Hauptbewerbes gegen Sebastian Ofner und im Achtelfinale gegen den topgesetzten Dominik Thiem durch.