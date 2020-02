USA wollen Energiebereich in Mittel- und Osteuropa ausbauen

Die USA werden nach Außenminister Mike Pompeo Energieprojekte in Mittel- und Osteuropa finanzieren, um die Unabhängigkeit der dortigen Länder von Energie aus Russland zu fördern.

Dadurch sollten „die Freiheit und die Demokratie in der Welt geschützt werden“, kündigte Pompeo an. „Als Zeichen der Unterstützung der Souveränität, des Wohlstands und der Unabhängigkeit im Energiebereich unserer europäischen Freunde würden die USA bis zu eine Milliarde Dollar an mittel- und osteuropäische Länder der Drei-Meere-Initiative bereitstellen.“