USA und Südkorea sagen gemeinsames Großmanöver ab

Wegen der laufenden Verhandlungen mit Nordkorea über die atomare Abrüstung haben die USA und Südkorea ein gemeinsames Militärmanöver bis auf Weiteres abgesagt. Das bislang für Dezember geplante Großmanöver "Vigilant Ace" ("Wachsames Ass") werde vorerst nicht stattfinden, teilte Pentagon-Sprecherin Dana White am Freitag mit.

Dies wurde nach ihren Angaben zwischen US-Verteidigungsminister Jim Mattis und dessen südkoreanischem Kollegen Jeong Kyeong Doo bei einem Treffen am Rande einer Sicherheitskonferenz in Singapur vereinbart. An dem Treffen nahm auch der japanische Verteidigungsminister Takeshi Iyawa teil.