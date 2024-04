USA und Philippinen halten gemeinsame Militärübungen ab

Angesichts zunehmender Spannungen mit China haben auf den Philippinen gemeinsame Militärübungen des südostasiatischen Landes mit den USA begonnen. "Wir werden dem philippinischen Volk und der Welt zeigen, dass wir besser geworden sind und nie damit aufhören werden", sagte der für den Pazifik zuständige US-Marinekommandeur William Jurney am Montag bei der Eröffnungszeremonie in Manila.

Die jährlich abgehaltenen Balikatan-Übungen (Tagalog für "Schulter an Schulter") konzentrieren sich vor allem auf die nördlichen und westlichen Teile der Philippinen - nahe der potenziellen Krisenherde im Südchinesischen Meer und Taiwan. Erstmals nimmt auch die philippinische Küstenwache daran teil.

Bei den Balikatan-Übungen wird die bewaffnete Rückeroberung einer Insel vor der westlichen Provinz Palawan nahe der Südchinesischen See simuliert. Die gleiche Übung wird in den nördlichen Provinzen Cagayan und Batanes abgehalten, die beide weniger als 300 Kilometer von Taiwan entfernt sind. Weitere Übungen betreffen die Informationskriegsführung, die Sicherheit auf See und die integrierte Luft- und Raketenabwehr.